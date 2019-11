Medewerkers van een aantal afdelingen van het Martini Ziekenhuis in Groningen voeren woensdag actie voor een betere cao. Zo'n 120 medewerkers zijn met bussen onderweg naar de landelijke actie in Utrecht.

In het Martini Ziekenhuis worden zondagsdiensten gedraaid. Het ziekenhuis benadrukt dat veilige en patiëntgerichte zorg hierbij vooropstaat. Eventuele spoedgevallen gaan altijd door.



Omdat al langer bekend was dat er woensdag een landelijke actiedag zou plaatsvinden, is daar in de planning al rekening mee gehouden. Dit betekent dat voor woensdag weinig afspraken voor behandeling of onderzoek zijn gepland.

Een deel van de afspraken die gepland stonden gaan niet door. De zorg voor oncologische patiënten, kinderen onder de dertien jaar en spoedpatiënten gaat altijd door.



De medewerkers willen minder werkdruk en meer loon. De vakbonden willen per 1 januari 2020 een loonsverhoging van 5 procent en per 1 januari 2021 opnieuw 5 procent meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 4 procent.



Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in de stad doet niet mee aan de actiedag, omdat academische ziekenhuizen een eigen cao hebben.