De politie in Groningen doet momenteel onderzoek naar een serie straatroven in de stad. De afgelopen twee maanden zijn er dertien straatroven gepleegd in de stad, vooral in het noordelijke deel en nabij de binnenstad.

Uit het onderzoek is gebleken dat de straatroven enige overeenkomsten vertonen. Zo blijken de signalementen uit verschillende getuigenverklaringen deels overeen te komen. Ook vonden de incidenten voornamelijk 's avonds plaats in de omgeving van het Noorderplantsoen en de omgeving van het crematoriumterrein bij het Zernikecomplex.

Maandagmiddag werd een tiener nog beroofd in de Davidstraat in Groningen. De drie verdachten sloegen daarna op de vlucht. In de nacht van maandag op dinsdag werden vervolgens twee mannen op het Molukkenpad slachtoffer van een straatroof, zij werden bedreigd met een mes.

De slachtoffers van de serie straatroven moesten onder bedreiging van een mes of vuurwapen hun spullen afgeven. Vaak namen de verdachten telefoons of geld mee. Bij een aantal roven werd niets buitgemaakt.

In veel van de gevallen waren de daders op de fiets en droegen zij een bivakmuts, sjaal of capuchon om hun gezicht te bedekken. De politie vraagt getuigen om zich te melden.