De Groningse politie vermoedt een verband tussen vijf branden in Groningen Noord, die vrijdag en zaterdag korte tijd na elkaar uitbraken. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.

Er wordt onderzoek gedaan naar de vijf branden, meldt de politie zondag. Vrijdag stond een ondergrondse vuilcontainer aan de Eerste Hunzestraat in brand. Zaterdag gebeurde dat bij een normale vuilcontainer op de hoek van de Hamburgersstraat met de Star Numanstraat.

Zaterdagavond heeft er brand gewoed in een mobiel toilet aan het Floresplein. Wat later brandde er een een papiercontainer in de Semarangstraat.

Nog later werd er een grote brand gemeld in een school aan de Molukkenstraat. Een deel van de school is daarbij afgebrand.

De politie doet zondag onderzoek bij de school en vraagt getuigen van de branden zich te meldden.