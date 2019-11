Een gymzaal aan de Molukkenstraat in de stad Groningen stond zaterdagavond in brand. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle.

Bij de uitslaande brand is veel rook vrij gekomen, en ook bij het nablussen ontstaat veel rook. De brandweer adviseert nog steeds aan omwonenden de ramen en deuren dicht te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.

De gymzaal staat bij de school Het Karrenpad. Op het terrein staat ook buitenschoolse opvang SKSG Medeka.

Brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff zei tegen RTV Noord dat de brandweer een groot gedeelte van de school kunnen heeft redden. 'We hebben de brand in de kiem gesmoord. Er is wel waterschade aan de school.'

Eerder op de avond waren er ook brandjes in de buurt, meldt RTV Noord. Het is niet bekend of de branden met elkaar te maken hebben.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt, inclusief een hoogwerker. De brandweer verwacht nog enkele uren te moeten nablussen.