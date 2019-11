Op enkele opstootjes na, is de sinterklaasintocht in Groningen zaterdag relatief rustig verlopen.

Sinterklaas kwam rond 13.30 uur aan in de Zuiderhaven en sloot het feest rond 15.45 uur af op de Grote Markt, waar burgemeester Koen Schuiling hen welkom heette in Groningen.

De voor- en tegenstanders van Zwarte Piet kregen van de gemeente elk een plek aangewezen op het Emmaplein in een afgesloten vak langs de route. Tientallen demonstranten stonden lijnrecht tegenover elkaar.

Er was zaterdag veel politie op de been en te paard om de sinterklaasintocht in goede banen te leiden. De sfeer dreigde even om te slaan, maar de situatie liep uiteindelijk niet uit de hand. Er werden geen aanhoudingen verricht.

Vorig jaar wees de gemeente de activisten ook een plek toe op het Emmaplein. Toen ontstond een grimmige sfeer, waarbij één aanhouding werd verricht.