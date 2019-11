De Pathé in Groningen draait sinds deze week weer gewelddadige en horrorfilms. Sinds eind oktober draaide de bioscoop een aangepaste programmering nadat er twee doden in het gebouw waren aangetroffen.

In de bioscoop draait sinds deze week onder meer de Nederlandse thriller Bumperkleef, over een verkeersruzie die eindigt in een spannende achtervolging. Ook de film Joker, over een krankzinnige clown, is te zien in de Pathé in Groningen.

De politie kreeg op 26 oktober een melding over twee dode personen in een bioscoop. Het bleek te gaan om een echtpaar uit Slochteren dat werkte als schoonmaker in de bioscoop. Na de vondst was de bioscoop vier dagen dicht.

Ergün S. werd een dag later gearresteerd door de politie als verdachte in de zaak. De 33-jarige man zit in beperking, wat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld. Uit het onderzoek is nog niet gebleken of de verdachte en de slachtoffers elkaar kenden.