De politie heeft maandag drie verdachten aangehouden voor het faciliteren van hennepteelt in twee loodsen in Groningen, een woning in Hoogezand en een woning in Harkstede.

De aanhoudingen werden verricht naar aanleiding van een onderzoek dat de politie in samenwerking met de gemeente en de Belastingdienst startte op basis van een anonieme melding.

Bij de doorzoekingen zijn een 35-jarige man uit Hoogezand, een 29-jarige vrouw uit Harkstede en een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Vanuit een van de loodsen runden zij een growshop die bedrijfsmatige hennepteelt faciliteert.

De politie vond in totaal bijna vijfhonderd hennepstekken, ruim 5 kilo gedroogde hennep en 2 kilo hasj tijdens de doorzoekingen. Ook trof de politie een grote hoeveelheid goederen voor de inrichting van hennepkwekerijen aan.

De goederen werden samen met de administratie van de organisatie in beslag genomen.