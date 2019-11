Groningen

Weekend in Groningen: Keltisch festival en muziekinstrumenten uitproberen

Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. Er is zowel een jazzfestival als een Keltisch folkfestival in de stad, K3 geeft acht jubileumshows in MartiniPlaza en er is een lampionnenoptocht voor kinderen. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.