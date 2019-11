Plegt-Vos Bouwgroep en ontwikkelaar MWPO zijn zaterdag gestart met de bouw van twee woontorens in de wijk Paddepoel in Groningen. De gebouwen, Atlas en House of Groningen genaamd, krijgen in totaal 383 sociale huur- en vrije sectorwoningen.

Zaterdag vond de officiële start van de bouw plaats in aanwezigheid van wethouder Roeland van der Schaaf. Beide woontorens worden gebouwd op de locatie van het 'oude' GAK-kantoor, tussen de Dierenriemstraat en de Zonnelaan.



Woontoren Atlas van Nijestee krijgt 17 verdiepingen en wordt circa 55 meter hoog. In de toren komen in totaal 224 semi-zelfstandige wooneenheden voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Per zeven kamers delen de bewoners een keuken, woonkamer en balkon. Alle woningen zijn bestemd voor de sociale huur.



Woontoren House of Groningen van Curlew krijgt 23 verdiepingen en wordt circa 70 meter hoog. In de toren komen 131 sociale huurwoningen met tweekamerappartementen en 28 vrije sector woningen met driekamerappartementen.

Appartement zijn voor jongeren aan begin van wooncarrière

De appartementen in House of Groningen worden verhuurd aan 'young professionals', jongeren die aan het begin van hun wooncarrière staan.



Beide woontorens worden gebouwd zonder gasaansluiting en aangesloten op het netwerk van WarmteStad voor de verwarming en warm water.