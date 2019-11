Rundvleesproducten van leverancier Weidenaar uit Dokkum worden donderdag per direct uit de schappen gehaald omdat deze mogelijk besmet zijn met salmonella. Volgens directeur Lieuwe Weidenaar gaat het om producten die in supermarkten in het noorden van het land worden verkocht, waaronder Albert Heijn en enkele kleinere supermarkten.

De vleesleverancier heeft de besmetting doorgegeven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op hun website staat een lijst met de desbetreffende producten. Het gaat onder meer om Waddenburgers, runderworsten en Waddengehakt.

Weidenaar roept klanten op om de desbetreffende rundvleesproducten terug te brengen naar de winkel.

Salmonella is een bacterie die het meest voorkomt op rauwe, dierlijke producten, zoals vlees, vis of eieren. De bacteriën kunnen met hitte worden gedood. Naar schatting raken jaarlijks meer dan 30.000 personen in Nederland besmet met salmonella.