Meer dan vierduizend mensen hebben een petitie ondertekend tegen het invoeren van hondenbelasting in Ten Boer en Haren. De petitie is donderdag aangeboden aan de Groningse gemeenteraad.

In Groningen wordt al jaren hondenbelasting geïnd, maar in Haren en Ten Boer was dat nog niet het geval.

De gemeente wil de belasting wel in stand houden, om zo nog 1 miljoen euro binnen te halen in tijden van bezuinigingen. "De hondenbelasting is een belangrijke inkomstenbron. Onze financiële situatie is zorgelijk en afschaffing van de hondenbelasting zou betekenen dat er een tekort in de begroting ontstaat waarvoor op dit moment geen dekking is", aldus het college van burgemeester en wethouders.



Veel hondeneigenaren in de gemeente verzetten zich tegen de invoering van de hondenbelasting. Ze vinden het oneerlijk dat een relatief kleine groep zoveel belastinggeld moet betalen. "Het geld wordt niet eens besteed aan honden voor de aanleg van hondenlosloopgebieden of bakken voor poepzakjes", zo staat in de petitie.



De Groningse gemeenteraad neemt woensdag een besluit over de begroting en de belastingplannen, en dus ook over het voorstel over de hondenbelasting.