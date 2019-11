Het tijdelijke, opvallende onderkomen van de VVV op de Grote Markt staat er nog tot komend voorjaar. De VVV verlaat het pand deze maand al en verkast dan naar het Forum Groningen waar het verder gaat als 'Groningen Store'.

Het kantoor staat sinds oktober 2011 op de Grote Markt. Het werd bekleed met oude, kleurrijke gevelplaten van het Groninger Museum die aan vervanging toe waren.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het nog niet bekend wat er met het gebouw gaat gebeuren, zo meldt hij in het Dagblad van het Noorden. Omdat er sprake is van achterstallig onderhoud is sloop een optie, maar mogelijk kan er ook bijvoorbeeld nog een sportvereniging blij mee worden gemaakt.

Het gebouw bood onderdak aan de VVV, maar was vooral ook populair als zitplek: op de traptreden aan de voorkant van de VVV – 'de tribune' – zat het vaak vol met Stadjers en toeristen.