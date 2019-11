Zeker 29 basisscholen in Groningen blijven woensdag dicht door de landelijke lerarenstaking voor beter onderwijs. In het WTC Expo in Leeuwarden komen duizenden leraren uit Noord-Nederland samen om te strijden voor beter onderwijs.

Volgens de Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) gaan alle achttien openbare basisscholen in de stad Groningen dicht. Ook de elf christelijke scholen van VCOG doen mee aan de staking. Vooral leraren in het basisonderwijs staken woensdag. Veel scholen in het middelbaar- en voortgezet onderwijs blijven wel gewoon open.

Verschillende culturele instellingen in Groningen spelen in op de lerarenstaking voor activiteiten te organiseren. Het Groninger Museum laat één begeleider met een kind woensdag gratis naar binnen. Ook bij het GRID, het vroegere Grafisch Museum, kunnen kinderen gratis naar binnen. Kinepolis heeft woensdag de programmering aangepast, waardoor er in de ochtend al kinderfilms draaien.

De landelijke acties vinden plaats op de dag dat de Tweede Kamer debatteert over de onderwijsbegroting. De vakbonden willen dat de regering met een goed investeringsplan voor de komende jaren komt, omdat vier op de tien scholen kampen met een structureel lerarentekort. Een groep leraren zal het debat bijwonen.

Het kabinet zegde vrijdag een eenmalige bijdrage toe van 460 miljoen euro voor het onderwijs, maar de vakbonden vinden dit onvoldoende om het lerarentekort aan te pakken.