Binnenland Minister komt met maatregelen tegen verengelsing hoger onderwijs Als instellingen in het hoger onderwijs een substantieel deel van hun opleiding in het Engels willen gaan aanbieden, moeten ze in de toekomst eerst aantonen dat dit van meerwaarde is voor de student. Dat is een van de voorstellen van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs om de verengelsing van het hoger onderwijs in Nederland tegen te gaan.