De verbouwing op en rond het monumentale station Groningen kan van start. De plannen daarvoor zijn donderdag ondertekend door ProRail en Strukton Civiel, die het nieuwe Hoofdstation gaat bouwen.

Met het ingrijpende plan is een investering van zo’n 300 miljoen euro gemoeid. Naar verwachting is de verbouwing van het station in 2023 klaar.

In mei dit jaar maakten de partners van project Groningen Spoorzone bekend dat Strukton Civiel de voorkeursaanbieder was voor de stationsverbouwing. Zij werken in nauwe samenwerking met Koen van Velsen architecten, RoyalHaskoningDHV en kunstenaar Gabriel Lester.

Hun ontwerp sloot het beste aan bij het monumentale karakter van het station. In de periode van mei tot nu is het ontwerp samen met alle betrokken partijen verder uitgewerkt en getoetst.



Het bouwbedrijf gaat de komende maanden aan de slag om het ontwerp definitief te maken en het werk buiten voor te bereiden.

Start werkzaamheden in 2020

De voorbereidende werkzaamheden starten in de eerste helft van 2020, zoals het verhuizen van de winkelruimtes die nu op het perronplein staan en het verwijderen van de sporen op het huidige opstelterrein aan de zuidzijde van het station.

Nadat er ruimte is gemaakt, kan de bouw van de voetgangerspassage, fietstunnel, fietsenstalling, perrons, busonderdoorgang en het busstation starten.



De aanpassingen van station Groningen vallen onder het project Groningen Spoorzone. Dit is een samenwerkingsproject van provincie Groningen, gemeente Groningen, NS, ProRail en het Rijk. Groningen moet door dit project beter bereikbaar worden.