De Hanzehogeschool Groningen heeft opnieuw de meeste topopleidingen van Nederland. Van de beoordeelde voltijdopleidingen kregen 19 van de 46 het predicaat 'topopleiding', blijkt uit de woensdag verschenen Keuzegids Hbo 2020.

Het gaat onder meer om de opleidingen bio-informatica, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Management in de zorg, mondzorgkunde en muziek.

De Keuzegids Hbo verschijnt jaarlijks om studenten te helpen een studie te kiezen. De gids noemt per instelling de sterke en zwakke opleidingen en kijkt daarvoor naar het aandeel afgestudeerden en het oordeel van studenten en experts. Zo is bekeken hoeveel studenten de opleiding binnen vijf jaar afronden, hoe studenten de opleiding beoordelen, wat de kwaliteit van het personeel is en hoe de opleiding is vormgegeven.

De beste opleidingen van Nederland krijgen van de Keuzegids Hbo het label 'topopleiding'. Dit jaar zijn er landelijk 181 topopleidingen.

De gids met universitaire opleidingen verschijnt in november.