Weekend in Groningen: Sterrenvaartocht en vroeg dansen in de Microclub

Er is dit weekend weer genoeg te doen in Groningen. Het zijn de laatste drie dagen voor het horrorspookhuis in de Drie Gezusters, er wordt een romantische brocantemarkt gehouden in de Martinikerk en vanuit Lauwersoog kun je in het donker een vaartocht maken over de Waddenzee.