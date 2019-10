Internationale studenten kunnen vrijdag 1 november een cursus Gronings bijwonen in het Grand Theatre aan de Grote Markt in het centrum van de stad.

Tijdens de zogeheten crash course Gronings krijgen deelnemers een introductie in het Groningse dialect en een overzicht van Groningstalige woorden die handig zijn voor het voeren van gesprekken in de stad. De cursus, die onderdeel is van het Let's Gro Festival in de stad, is gericht op internationale studenten.

De cursus wordt onder meer gegeven door Olaf Vos, journalist bij RTV Noord. Hij zal de aanwezigen leren hoe je bijvoorbeeld de weg moet vragen of hoe je een biertje moet bestellen in het Gronings.

Verder zal Goffe Jensma, hoogleraar Friese Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertellen over het 'Gronings van nu'. Marlene Bakker zal live haar eigen Groningse liedjes spelen en uitleggen hoe ze het Gronings gebruikt in haar muziek.