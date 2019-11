Arrestanten die verblijven in het cellencomplex van de politie aan de Hooghoudtstraat in Groningen worden volgende week tijdelijk ondergebracht in cellen in Leeuwarden of Assen. De reden voor de tijdelijke overplaatsing is onderhoud aan het cellencomplex.

Het gaat om reguliere onderhoudswerkzaamheden, onder meer op het gebied van automatisering, meldt een woordvoerder van de politie. De werkzaamheden worden volgende week donderdag en vrijdag uitgevoerd.

Tijdens het onderhoud moeten alle cellen, verhoorkamers en andere ruimten toegankelijk zijn voor de werkers om in en uit te lopen. Het is daarom noodzakelijk dat de arrestanten tijdelijk in Leeuwarden of Assen worden ondergebracht. Nieuwe arrestanten gaan dan ook hier de cel in.

In het gebouw aan de Hooghoudtstraat zitten vijftig cellen. Begin 2008 werd het gebouw in gebruik genomen.