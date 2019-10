Groningen

Groningse arrestanten tijdelijk naar Assen of Leeuwarden vanwege onderhoud

Arrestanten die verblijven in het cellencomplex van de politie aan de Hooghoudtstraat in Groningen worden volgende week tijdelijk ondergebracht in cellen in Leeuwarden of Assen. De reden voor de tijdelijke overplaatsing is onderhoud aan het cellencomplex.