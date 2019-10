Groningen

Gronings team Top Dutch vierde geworden in World Solar Challenge

Het Groningse team van Top Dutch Solar Racing is vierde geworden in de World Solar Challenge. Het team, dat uit 26 studenten van de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Noorderpoort en het Friesland College bestaat, reed in vijf dagen tijd ruim 3.000 kilometer van Darwin naar Adelaide in Australië.