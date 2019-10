Bijna vijfhonderd bomen in Groningen die op de nominatie stonden om gekapt te worden, mogen alsnog blijven staan. De bomen, waarvan eerst gedacht werd dat ze zijn aangetast door essentaksterfte, blijken toch niet ziek te zijn.

Het specialistische adviesbureau Terra Nostra had in de zomer van 2018 een inspectie uitgevoerd naar de gezondheidstoestand van alle zeventienduizend essen in de gemeente Groningen.

Er werden op dat moment 945 bomen aangetroffen die zo zwaar aangetast leken te zijn door de agressieve schimmelziekte, dat ze gekapt moesten worden.

In juli vroeg de gemeente het adviesbureau om de aangewezen essen nogmaals en stuk voor stuk te beoordelen. Deze aanvullende inspectie wees uit dat minder dan de helft van de eerder verdachte bomen daadwerkelijk ernstig ziek is. Nu moeten zo'n vierhonderd bomen worden gekapt, in plaats van 945.

Een mogelijke verklaring is dat de eerste inventarisatie plaatsvond in de droge en warme zomer van 2018. Veel bomen lieten toen vroegtijdig blad vallen om afsterving te voorkomen.