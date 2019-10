Elske Dijkstra legt per 1 november haar functie neer als organisator van de 4 Mijl van Groningen. Zij was twintig jaar betrokken bij het grootste hardloopevenement in het noorden van Nederland.

Twintig jaar geleden begon ze bij de 4 Mijl als freelancer. Vervolgens trad ze in 2008 in dienst. In 2015 volgde ze de onlangs overleden Grietje Pasma op als organisator van de 4 Mijl van Groningen.

Dijkstra stelt zich met hart en ziel te hebben ingezet voor Topsport Noord Nederland en later Golazo Noord Nederland. "Deze jaren hebben me gevormd en me daar gebracht waar ik nu ben. Daar ben ik iedereen ontzettend dankbaar voor."

Volgens Dijkstra is het tijd om haar horizon te verbreden en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.