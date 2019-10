Het Forum Groningen, dat op 29 november de deuren opent, toont volgend jaar oktober de expositie Art of Aardman, Shaun the Sheep and friends.

De expositie over animatiefiguur Shaun het Schaap was eerder te zien in Parijs, Frankfurt, Melbourne, Seoel en Daegu.

Het in Bristol gevestigde Aardman Animations is de studio achter de animatiefiguren- en films. In de expositie krijgen de bezoekers een kijkje achter de schermen in het creatieve proces rondom het maken van deze films.

De expositie opent volgend jaar op 2 oktober.