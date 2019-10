De gemeente Groningen gaat een groot onderzoek uitvoeren naar het koopgedrag van haar inwoners. Het onderzoek moet in beeld brengen waar ze hun boodschappen doen, winkelen, doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties.

De informatie moet het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld brengen. Inwoners van de gemeente Groningen worden in oktober uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Ze ontvangen namens de gemeente een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd.

De gemeente laat weten periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang te vinden. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen.

De resultaten van het onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2020 bekendgemaakt.