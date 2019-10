PVV-senator Marjolein Faber komt gedeeltelijk terug op de tweet die zij eind september verstuurde over de steekpartij op de Grote Markt en noemt hem "onhandig". Faber reageert daarmee op een reactie van het Openbaar Ministerie (OM).

De PVV-senator had op Twitter gezegd dat zij uit bronnen had vernomen dat de verdachte in de zaak een verwarde man was met "een Noord-Afrikaans uiterlijk". Het OM maakte maandag bekend dat de verdachte een "blanke Nederlandse man" van 67 jaar oud is.

De senator komt dinsdag terug op haar tweet. "Daar ik nooit mijn bron prijs geef, had ik dit mee moeten laten wegen voordat ik deze tweet plaatste. Met dit in het achterhoofd had ik de tweet niet moeten versturen. Was onhandig."

Bij het steekincident op de Grote Markt in Groningen eind september raakten drie personen lichtgewond.