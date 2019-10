Vanaf het jaar 2030 rijden er in de gemeente Groningen alleen nog maar schone vuilniswagens. Die afspraak heeft de gemeente met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gemaakt.

Het ministerie maakte eerder al een dergelijke afspraak met Amsterdam, Rotterdam en Tilburg en daar sluit Groningen zich nu bij aan. De vuilniswagens stoten vanaf 2030 dus geen vervuilende stoffen, zoals CO2 en fijnstof, meer uit.



De gemeente Groningen begint nu al met het vervangen van het wagenpark. Zo is het de bedoeling dat eind volgend jaar er al zes vuilniswagens op waterstof rijden. In totaal rijden er in de gemeente vijftig vuilniswagens rond. Een schone auto is een keer zo duur als de huidige diesels.



Het vervangen van het wagenpark wordt deels gefinancierd met Europese subsidies. Ook is er minder onderhoud nodig.