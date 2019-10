Een cafetaria aan de Korreweg in Groningen is vrijdagavond rond 22.00 uur overvallen. De politie is op zoek naar twee daders.

Tijdens de overval is gedreigd met een steekwapen, meldt de politie. Er raakte niemand gewond. Er is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.

De verdachten vluchtten in een donkere personenauto. Deze werd later op de avond aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen.