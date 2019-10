In het Forum Groningen komen minimaal 178 studieplekken voor studenten van de Hanzehogeschool Groningen.

Dat hebben Henk Pijlman, voorzitter van het college van bestuur van de Hanzehogeschool, en directeur-bestuurder Dirk Nijdam van Forum Groningen afgesproken.

Ook nu zijn er in de Openbare Bibliotheek aan de Oude Boterincestraat een flink aantal studieplekken voor de studenten van de Hanzehogeschool. Volgens beide partijen wordt daar veel gebruik van gemaakt. Daarom investeert de Hanzehogeschool in 178 studieplekken in het Forum waar de studenten in elk geval de komende vijf jaar gebruik van kunnen maken.

De studieplekken, verspreid door het hele pand, zijn vanaf 1 december beschikbaar. De verwachting is dat ze pas een maand later echt intensief gebruikt zullen worden. Dan is de eerstvolgende tentamenperiode.

De studentwerkplekken zijn voorzien van wifi en stroompunten en beschikbaar tijdens de normale openingstijden van het Forum, die ruimer zijn dan op de huidige locatie. Het nieuwe Forum Groningen is, vanwege de vele functies in het gebouw, dagelijks geopend van vroeg tot laat.

Volgens een woordvoerder van de Hanzehogeschool zouden ook andere studenten gebruik kunnen maken van de studieplekken. "We gaan niet controleren of iemand wel echt een Hanze-student is", aldus de woordvoerder.