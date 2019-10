Het boerenprotest bij het hoofdstation in Groningen is dinsdagmiddag rustig verlopen. Zo’n 25 tractoren stonden in één lijn langs het Verbindingskanaal, bij het Groninger Museum.

In de folder die de boeren uitdeelden aan omstanders stond dat ons land al sinds 1980 een mestwetgeving kent, en dat de boeren sinds dat jaar voortdurend milieuvriendelijker voedsel produceren. De Nederlandse veestapel is in bijna veertig jaar gehalveerd.

"Maar in dezelfde periode groeit de industrie en Schiphol enorm. Daarnaast neemt ons grasland juist heel veel CO2 en stikstof uit de lucht [...]. Als we in Nederland zelf geen voedsel meer produceren maken we ons volledig afhankelijk van het buitenland waar we geen controle meer over hebben", aldus de boeren.

Het landelijke protest, de Agractie, concentreerde zich dinsdag op het Malieveld in Den Haag. Boeren uit heel Nederland kwamen daar dinsdag bij elkaar om te protesteren tegen het negatieve beeld dat over hun sector bestaat.