Inwoners van de Groningse wijken Beijum, Indische Buurt/De Hoogte, Selwerd en De Wijert kunnen tot en met half november in hun buurt gratis hun gezondheid laten controleren.

Op meerdere dagen komt de bus De Gezonde Huiskamer langs in deze wijken. In de bus kunnen bezoekers een leefstijlcheck doen, waarbij een leefstijladviseur BMI, knijpkracht en longinhoud meet. Naast de metingen, krijgen bezoekers ook tips over gezond leven.

De Gezonde Huiskamer is een initiatief van UMCG, Gemeente Groningen, Aletta Jacobs School of Public Health, RUG en HANNN. Er is voor deze vier wijken gekozen omdat hier wijkvernieuwing plaatsvindt, met het doel om de leefbaarheid te verbeteren.