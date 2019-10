De bakfiets van het Groningse koeriersbedrijf Dropper, die maandagmiddag gestolen werd in de Gelkingestraat in de stad, is teruggevonden op het Wielewaalplein.

De fiets werd teruggevonden in de Oosterparkbuurt door een oplettende burger. De witte laadbak is nog steeds niet terecht.



Een bezorger van de koeriersdienst leverde maandagmiddag een pakketje af in de Gelkingestraat in de binnenstad. Terwijl hij binnen was, ging een dief er met de cargobike vandoor.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden voor de diefstal.