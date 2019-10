Een groep studenten heeft zondag een pand van drukkerij Heijkens V.O.F in de Akerkstraat gekraakt. De Hanze Studentenbelangen Vereniging laat weten de actie af te keuren.

Het gaat om een groep van ongeveer vijftig krakers. De studenten willen met het kraken van het pand actie vragen voor kamernood onder internationale studenten.

"Problemen los je niet op door aan andermans spullen te zitten, problemen los je op door in gesprek te gaan", reageert fractievoorzitter Rik Heiner van de studentenbelangenvereniging. "Deze studenten beschadigen de vooruitgang die is geboekt op het gebied van studentenhuisvesting en het draagvlak voor internationale studenten in Groningen."

De krakers kregen zondagmiddag toestemming van de driehoek om in het pand te overnachten. Het is nog niet bekend of ze maandag opnieuw mogen overnachten in het gebouw.