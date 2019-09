Evenementen op de Grote Markt en Vismarkt zijn in verband met het slechte weer afgelast.

Klein Berlijn is een vintagemarkt op de Grote Markt die twee keer per jaar gehouden wordt. Of het evenement op een latere datum alsnog zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

Ook de Zeldzaam Mooi Markt op de Vismarkt in Groningen is afgeblazen. De organisatie kon de veiligheid van de bezoekers en de deelnemers niet garanderen.

In verband met het weer is ook de locatie van de recordpoging Pasapas-dansen verplaatst. Er wordt niet op de Ossenmarkt, maar in Sportcentrum Europapark gedanst. Het doel is om met meer dan vijfhonderd kinderen de Pasapas te dansen.