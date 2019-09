Het college van burgemeester en wethouders (college van B en W) in Groningen heeft Christien Bronda benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris van de stad. Zij volgt Diana Starmans op, die deze functie op interim-basis vervult.

Bronda begint op 1 januari 2020 met haar nieuwe baan bij de gemeente Groningen. Momenteel is zij directeur bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Eerder was ze directeur Participatie & Decentrale Voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De nieuwe gemeentesecretaris is geboren en getogen in Groningen, studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en begon haar carrière bij de gemeente Groningen als jurist.



Het college laat weten verheugd te zijn met de benoeming. "Met Christien Bronda hebben we een fantastische gemeentesecretaris binnengehaald, met liefde voor stad en ommeland, brede ervaring binnen grote overheidsorganisaties en een groot netwerk in het Noorden en in Den Haag", aldus wethouder P&O Paul de Rook.



De ambtelijke adviescommissie en de OR-adviescommissie ondersteunen de benoeming van Bronda.