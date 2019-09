De landelijke actie 3FM Serious Request eindigt dit jaar op de Ossenmarkt in Groningen. Zes dj’s van het radiostation trekken in de week voor Kerst in estafettevorm te voet door Nederland.

De dj's starten op 18 december op de Grote Markt in Goes en eindigen op Kerstavond op de Ossenmarkt in Groningen. Daar vindt de eindshow plaats en wordt de opbrengst van 3FM Serious Request: The Lifeline bekendgemaakt.

De radiozender wil met de actie geld ophalen om jonge mensen te beschermen tegen mensenhandel. Luisteraars kunnen dit jaar voor het eerst onderdeel van de route worden door middel van een sponsorloop.



Frank van der Lende en Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen lopen gezamenlijk bijna 500 kilometer. Ze maken 24 uur per dag live radio en bezoeken acties die luisteraars organiseren.

Dit jaar wordt de route afgelegd als estafette en wisselen de dj's elkaar af bij zogenaamde chequepoints: evenementen waar actievoerders en bezoekers naartoe kunnen komen om het ingezamelde geld aan de actie te doneren. Vanaf Goes lopen zij onder meer langs Den Bosch, Nijmegen, Zutphen, Deventer, Ommen, Assen en Vries.

Het is het tweede jaar op rij dat verschillende dj-duo's door het land wandelen om geld op te halen. De jaren daarvoor werd de actie van de radiozender met een Glazen Huis gehouden.

In 2009 stond dat Glazen Huis op de Grote Markt in Groningen. Er werd toen meer dan 7 miljoen euro opgehaald voor de bestrijding van malaria.