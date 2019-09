Groningen

Weekend in Groningen: Kadepop en gin-tonic met oesters bij DOT

Er is genoeg te doen in Groningen dit eerste herfstweekend. Festival Kadepop luidt het officiële einde van de zomer in, bij DOT is er een grote vrijmibo en in de Oosterpoort vindt 40Up plaats. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.