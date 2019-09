Het Groninger Museum heeft de duurste én grootste aankoop uit de historie van het museum gedaan: een glazen installatie van de Amerikaanse glaskunstenaar Dale Chihuly, bestaande uit zeventig glazen vormen.

Voor het kunstwerk, dat speciaal is ontworpen voor in de trapzaal van het Groninger Museum, is bijna 1 miljoen neergelegd: 998.000 euro.

In de winter van vorig jaar was er in het Groninger Museum een grote expositie te zien van de Amerikaanse kunstenaar. Hoogtepunt van de tentoonstelling was de grote installatie die Chihuly voor de trapzaal van het museum ontwierp.

De Grand Stairwell Installation bevat bestaat uit rode, oranje en gele glazen vormen, de zogeheten Persians. Deze bedekken de drie wanden van de 12 meter hoge zaal. Elke sculptuur heeft een gewicht van tussen de 8 en 15 kilo aan glas. De installatie is te zien vanaf verschillende etages en vanaf de trap.

De aankoop is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van onder andere de Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds.

De een na duurste aankoop van het Groninger Museum was een kast van H.N. Werkman. De kast werd in 2017 aangeschaft voor een bedrag van 300.000 euro.