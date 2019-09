Aanpak Ring Zuid doet mee met de landelijke Burendag op 28 september. Die dag zijn de deuren van het informatiecentrum geopend, zijn er fietsrondleidingen en trekt Aanpak Ring Zuid de wijk in met een mobiele informatiekeet.

Deelname aan de Burendag is een "soort bedankje", aldus Aanpak Ring Zuid. De directe buren van Aanpak Ring Zuid krijgen best veel voor hun kiezen: geluidsoverlast, trillingen, stof en bouwverkeer.

Tijdens de Burendag is de Paviljoentuin geopend, waar materialen en beplanting te zien die worden gebruikt bij de ombouw van de zuidelijke ringweg. De tuin is open van 11.00 tot 17.00 uur.

De mobiele informatiekeet komt langs de Helperzoom, de Verlengde Meeuwerderweg en de Maaslaan.

Fietsrondleidingen langs de zuidelijke ringweg

Ook is er een fietsrondleiding. Startpunt is het informatiecentrum aan de Muntinglaan 2. Onderweg vertelt de gids informatie over de geschiedenis van de ringweg en de werkzaamheden. De rondleidingen starten om 11.00, 13.00 en 15.00 uur en duren anderhalf uur.

Burendag wordt ieder jaar op de vierde zaterdag in september gevierd en is een initiatief van Douwe Egberts en Oranje Fonds. Burendag is een dag waarop de buurt samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.