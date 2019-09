Twee straten in Groningen krijgen deze week een nieuw wegdek, gemaakt van duurzaam asfalt. Het asfalt wordt gewonnen uit afgedankt dakleer.

Het duurzame asfalt wordt toegepast op de Valreep in de wijk Lewenborg en in de J.M. den Uylstraat in de wijk Hoornsemeer. Het wegdek in deze beide straten is aan onderhoud toe. De voorbereidende werkzaamheden vinden maandag plaats, vanaf woensdag wordt het nieuwe asfalt aangebracht.

De gemeente Groningen heeft in overleg met aannemer Roelofs uit Den Ham gekozen voor het gerecyclede asfalt. Het is de eerste keer dat in de provincie en stad Groningen asfalt wordt toegepast dat is gemaakt van oude daken.

Wethouder Glimina Chakor is blij met de toepassing van circulair asfalt. "Bij de uitvoering van werkzaamheden in Groningen hechten wij grote waarde aan duurzaamheid. Hergebruik van grondstoffen in weg- en waterbouw past daar uitstekend in."