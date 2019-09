Uit Weekend in Groningen: Jeu-de-boulestoernooi en ReitdiepPOP Er is dit weekend weer genoeg te doen in Groningen. Het festivalseizoen wordt afgesloten met Nazomeren en ReitdiepPOP. Verder kun je streekproducten kopen op de Ommelander Markt of een potje jeu-de-boulen tijdens een toernooi in het Stadspark.