Studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) die een college internationaal publiekrecht volgen, mogen geen laptops meer meenemen in de collegezaal. Ze moeten aantekeningen maken met pen en papier.

Het Dagblad van het Noorden meldt donderdag dat steeds meer docenten het vervelend vinden om in de collegezaal "tegen een muur van laptops aan te kijken". Een hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de RUG, stelt daarom in dat studenten geen laptops meer mee mogen nemen.

De hoogleraar laat in de krant weten dat het lastiger is om contact te maken met studenten wanneer ze achter hun laptop liggen en dat de stof beter bijblijft wanneer zij meeschrijven met pen en papier.

Docenten mogen zelf bepalen of zij laptops wel of niet toelaten in de collegezalen. Het is niet bekend of andere hoogleraren in Groningen laptops ook in de ban hebben gedaan.