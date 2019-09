In het vroegere pand van de CoolCat in de Groningse Herestraat wordt momenteel gewerkt aan de inrichting van een kerstwinkel, genaamd It’s all about Christmas.

It's all about Christmas is een pop-upconcept dat sinds 1988 bestaat en enkel kerstartikelen verkoopt. Elk najaar worden de pop-up kerstwinkels in diverse steden in Nederland geopend.

De winkel komt nu voor het eerst ook naar Groningen. Het is nog niet bekend wanneer de kerstwinkel precies zijn deuren opent aan de Herestraat.