Het inwonersaantal van de stad Groningen groeit naar verwachting met 10,2 procent tot 2035, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Ook in Bedum groeit de bevolking in die periode met 2,8 procent. In de rest van de provincie is er sprake van krimp.

In Loppersum daalt het bevolkingsaantal met 17,7 procent. Ook Delfzijl (15,7 procent) en Ten Boer (13,6 procent) krijgen te maken met een flinke daling.

Volgens het CBS stijgt het aantal inwoners van de provincie Groningen tot 2025 nog van 586.800 naar 588.100. Na 2025 nemen de aantallen in de provincie volgens de prognoses af naar 559.000 in 2050.

In Nederland stijgen de bevolkingsaantallen in totaal van 17.378.200 in 2020 naar 18.269.300 in 2035. Volgens de prognoses wonen er in 2050 zo'n 18.527.200 mensen in Nederland.