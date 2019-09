Onderzoekers van het UMCG zijn op zoek naar vijftig vrouwen met een gebroken hart. Ze willen weten hoe het komt dat de ene vrouw meer last heeft van liefdesverdriet dan de ander.

De onderzoekers willen ook weten hoe het kan dat liefdesverdriet leidt tot depressies, zo meldt onderzoeker Anne Verhallen, werkzaam voor het Cognitive Science Center bij het UMCG.

Vrouwen die mee willen werken aan het onderzoek, moeten tussen de 18 en 35 jaar zijn en recent een relatiebreuk hebben meegemaakt. Opmerkelijk is dat het vrouwen moeten zijn die rechtshandig zijn, omdat de hersenen van links- en rechtshandigen verschillen. “Door alleen rechtshandige vrouwen mee te laten doen zijn de onderzoeksgegevens makkelijker te interpreteren”, zo meldt RTV Noord, dat aandacht schenkt aan het liefdesverdrietonderzoek.

Onderzoeker Verhallen laat weten dat het best lastig is om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken. Inmiddels hebben 53 vrouwen medewerking toegezegd, maar in totaal zijn er 100 nodig. Ze worden zeven maanden lang gevolgd. In die tijd vullen ze onder meer vragenlijsten in en aan het einde volgt een MRI-scan. Deze moet aangeven hoe hun brein functioneert ten opzichte van dat van anderen.

Doel van het onderzoek is mensen te identificeren die een hoog risico lopen op een depressie na liefdesverdriet. Vervolgens willen de onderzoekers kijken hoe deze vrouwen het beste begeleid kunnen worden om te voorkomen dat ze ook écht in een depressie belanden: met medicatie of door veranderingen in levensstijl.