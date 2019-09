Park Meerstad nadert zijn voltooiing. De grondwerkzaamheden zijn klaar, de glooiende heuvels zijn ingezaaid met bloemrijk gras en het fietspad is inmiddels gelegd waarmee de fietsroute door het park af is.

Beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd en landschapsarchitect Mathijs Dijkstra maakten samen het unieke ontwerp voor Park Meerstad. Het is het eerste land-art project dat in Nederland op zo'n grote schaal wordt uitgevoerd.

Doorenweerd maakte een vloeiend en glooiend gebied waarbinnen andere regels lijken te gelden dan daarbuiten. Met het park heeft hij een natuurlijke tegenhanger willen ontwikkelen voor de groene en waterrijke omgeving die Meerstad is. Het heuvelachtige park met dwars daardoorheen een kaarsrecht betonnen fietspad is de basis.

Het ontwerp is ontstaan door het gebied letterlijk op schaal te plooien. In een laken zijn rimpels gemaakt. Daardoor ontstaat een park dat helemaal nieuw is, en nog nooit is vertoond.

Het fietspad is donderdagmiddag officieel geopend. Om het park helemaal af te maken zullen er diverse soorten bomen geplant worden. Het gaat in totaal om bijna honderd bomen. De verwachting is dat het park in het voorjaar 2020 klaar zal zijn. Er volgt dan een grootse opening.

De ontwikkeling van het park is een samenwerking tussen het Centrum Beeldende Kunst (CBK Groningen), gemeente Groningen en Bureau Meerstad.