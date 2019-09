Mogelijk komt er komende winter toch een ijsbaan op de Grote Markt. Eerder maakte organisator Groningen on Ice bekend dat de stad het dit jaar zonder ijsbaan moet doen. Nu blijkt dat er toch een kans is dat er in december geschaatst kan worden in de binnenstad.

Het college van burgemeester en wethouders laat op vragen van de PvdA over het uitblijven van de ijsbaan weten dat de gemeente in gesprek is met meerdere commerciële partijen die belangstelling hebben in de organisatie.

Het college zegt dat de vele bezoekers van de ijsbaan zorgen voor een extra omzet voor de detailhandel en horeca in de binnenstad. Daarnaast genereert de ijsbaan jaarlijks veel publiciteit waardoor de stad gepromoot wordt.