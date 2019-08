De proef met de pendelbus in de binnenstad wordt tijdelijk gestopt. De bus rijdt 1 oktober voor het laatst. Over anderhalf jaar gaat de bus dan weer rijden, zo is de verwachting.

De bus rijdt sinds 2017 heen en weer tussen de haltes aan de rand van het centrum en de binnenstad. De pendelbus is vooral bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn.

In de praktijk bleek dat er echter maar weinig gebruik wordt gemaakt van de bus. Gemiddeld had de pendelbus zo’n 200 passagiers per week.

Het college van B en W heeft daarom besloten de pilot voorlopig stil te leggen. Als de bussen aan de oostkant van de binnenstad eind volgend jaar een nieuwe route gaan rijden, wordt de pendelbus weer nieuw leven ingeblazen. De pilot wordt dan hervat met een nieuwe route, een nieuwe dienstregeling en mogelijk een nieuwe vorm van vervoer.