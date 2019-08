De Hoornseplas in Groningen heeft een negatief zwemadvies gekregen wegens een parasiet in het water die zwemmersjeuk veroorzaakt. Ook geldt voor de Karderingplas nog steeds een negatief zwemadvies wegens blauwalg.

De waarschuwing voor de Hoornseplas geldt sinds dinsdsag. Ook eerder deze zomer stak de parasiet al de kop op in de Hoornseplas.

Zwemmersjeuk is een jeukende huiduitslag die ontstaat tijdens of na het zwemmen in zoet water. De jeuk wordt veroorzaakt door larven van de platworm. Deze worm komt voor bij watervogels, bijvoorbeeld eenden.



De eitjes van de wormen ontwikkelen zich via waterslakken tot larven. De larven komen in het water terecht en kunnen de opperhuid van mensen binnendringen. Daar veroorzaken ze een ontstekingsreactie.



De waarschuwing van de Kardingerplas geldt al sinds 11 juli. Blauwalg in het water kan huidirritatie en maag- en dramklachten veroorzaken.