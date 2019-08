Een 47-jarige man is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar cel voor poging tot doodslag op twee agenten in de Helsinkistraat in Groningen. De man viel de twee agenten in mei vorig jaar aan met een mes.

De man gaf geen gehoor toen de agenten zeiden dat hij het mes neer moest leggen. Hij maakte stekende bewegingen in de richting van de agenten, die hem daarop in zijn been schoten.

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de dader meerdere stoornissen heeft, waaronder een aanpassingsstoornis en stoornissen van emoties en gedrag. Hij wordt daarom aangemerkt als verminderd toerekeningsvatbaar.

De dader moet beide agenten ook een schadevergoeding van 975 euro betalen. De rechtbank legde vorig jaar drie jaar gevangenisstraf op.